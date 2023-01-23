『y2k グランジ ギャル男 ファー付きダウンジャケット 短丈 平成スタイル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 20分に出品され03月28日 03時 20分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 デュペティカ激似 少しなら値下げ可能‼️ 着丈約60cm

デュペティカ持ってましたがシルエットが同じすぎてビビります。

・古着屋にてほぼ新品状態で2万5000くらいで買い、1度だけ着ました。ヌプシに劣らないくらいあったかいです笑

・中の綿パンパンに詰まってます。傷や汚れはないと思いますのでほかの方より高めです。見落としあったらすみません。古着にご理解ない方はご遠慮ください。

・ファー取り外せます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ y2k

グランジ

ギャル男

ファー付きダウンジャケット

短丈

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