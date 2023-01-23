『nano universe 西川ダウン ナイロンG2ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 23時 04分に出品され03月15日 23時 04分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナノユニバース 西川ダウン コラボ

ナイロンG2ジャケット



サイズ:L 身幅58/肩幅44.5/着丈66.5/そで丈68

カラー:ブラック

定価:36,800円+税



2020年にZOZOTOWNにて購入しました。

タグ付きの新品未使用。着る予定がないので出品いたします



室内での試着のみです。個人的な主観ですが大切に保管していたので状態は良いと思います。

不織布カバーをして日光の当たらないクローゼットで保管していました。



ダンボールに入れて発送いたします。

輸送箱が大きいサイズになりますので受け取りのほど宜しくお願いします。

W55cm×D40cm×H23cm 120サイズ



購入頂いてから梱包作業に入りますので発送までに2日程度かかる場合があります。



即購入OK

値下げ交渉はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nano

universe

西川ダウン

ナイロンG2ジャケット