『バブリーコート 2014【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 04時 05分に出品され04月03日 04時 05分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在735件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 画像お借りしました。

2.3回着用しましたが、破れなどはない美品です。が、自宅保管なので気にならない方だけお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ダチュラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バブリーコート

2014