『【期間限定値下げ】ローブドシャンブルコムデキャルソン コート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 15時 58分に出品され03月17日 15時 58分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 robe de chambre COMME des GARCONS



ミドルジャケットコート

カラー ブラック

サイズ S

ウール100%



ジャケットコート

ジャケットのような形で

サイドにホックが付いたデザイン。



着用後、自宅で保管しておりました。

神経質な方はお取引きお控えくださいませ。



¥18000から期間限定値下げ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソン カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【期間限定値下げ】ローブドシャンブルコムデキャルソン



コート