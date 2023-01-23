『HERMES 大判 スカーフ 花柄【お歳暮】』はヤフオクでから04月29日 19時 15分に出品され04月29日 19時 15分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素敵な花柄、鳥、木の実など春夏の華やかなデザイン。



カラーも藍色系の青と、マゼンタのカラーリングがとてもセンスがよくおしゃれです。

この一枚でファッションも完璧です。

ブランド： エルメス

状態 ： 使用感は少なくきれい、しわがあり

大きさ： 88センチ四角

生地： シルク 絹 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ HERMES

大判

スカーフ

花柄