『ALEXANDER McQUEEN スカル柄ストール、ショール【お歳暮】』はヤフオクでから05月10日 04時 08分に出品され05月10日 04時 08分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 『 ALEXANDER McQUEEN

(アレキサンダーマックイーン)』

スカル柄ストール、ショール



イタリア製



デザイナー生前のデザインでブランドを象徴するアイテムです。

かなり人気のストールで高級感があります。





◆サイズ：全長 × 幅 : 約 103cm × 95 cm

◆カラー：ブラック×グレー

◆素材：シルク



#ALEXANDERMcQUEEN

#アレキサンダーマックイーン

#スカル柄ストール

#スカル柄ショール



カラー···ブラック



素材···シルク



自宅保管の為シワなどはご了承下さい。

中古品にご理解のある方宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ALEXANDER

McQUEEN

スカル柄ストール、ショール