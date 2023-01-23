『UNIQLOホワイトマウンテニアリング ダウン ダークグリーン 新品未開封【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 23時 40分に出品され04月08日 23時 40分に終了予定です。即決価格は13,950円に設定されています。現在377件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 最終お値下げしました。



ユニクロ

ホワイトマウンテニアリング

UNIQLO

white mountaineering



ハイブリッドダウン

オーバーサイズパーカ



新品・未開封



商品のサイズ はXLサイズになりまして10枚目の写真に載せてあります。

着丈80cm

身幅70.5cm

桁丈91.5cm

チェスト104~112cm

身長175cm~185cm

カラー ダークグリーン



即完売しましてもう手に入りませんので、探されていた方には大変おすすめですので早い者勝ちになります。

販売手数料10%とさらに送料もかかりますのでこれ以上のお値下げはできませんので申し訳ありません。



エンジニアド ガーメンツ ENGINEERED GARMENTS ニューヨーク ネペンテス 好きな方にも大変おすすめのデザインとシルエットになりましてとても高級感とデザインがお洒落で、防寒性も大変優れていますので、冬はこちらのダウンジャケットを一枚持ってましたら毎年着て頂けます。





アウターとフリースの

新たな可能性を探究した、

“ホワイトマウンテニアリング”

との初コラボレーション



【商品の特徴】

・日常の中のアウトドアという

コラボコンセプトに合わせた

リラックス＆ボリューミーな

シルエット。

・ユニクロ独自の

ハイブリッド構造を使用。

・立体的な3Dカットを採用し、

動きやすい設計に。

・計６か所のポケット＋

ハンドウォーマー付きで収納力抜群。

・素材は微光沢のある

シェイプメモリーを使用し、

アウトドアになりすぎず、

タウンユースで着用できる仕上がり。



大きめにオーバーサイズに着られてモースターパーカーみたいに着られたり、エコワックスのようにミリタリーブルゾンアウターとしてもお洒落でかっこいいです。

150cmから185cm以上の方まで幅広く着て頂けると思います。

ユニセックスで男女兼用で着て頂けます。





送料の関係上コンパクトに圧縮しまして発送させて頂きますのでご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ホワイトマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ UNIQLOホワイトマウンテニアリング ダウン ダークグリーン 新品未開封