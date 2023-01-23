『my beautiful landlet ウール コート サイズ1 バルーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 01時 02分に出品され03月30日 01時 02分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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マイビューティフルランドレット



【商品状態】

写真最後のような素材特有の毛羽立ち等がありますが、目立った傷なく概ね良好かと思います。

ボタン式、1番上にホックがあります。



【サイズ】

着丈104

身幅78



※サイズはおおよそです。

着丈は背面の首下から、身幅は脇下を計測。



・付属品、コンディションなど、画像にある物が出品商品の情報です。



※神経質な方やクレーマー気質の方は購入をお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: マイビューティフルランドレット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ my

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landlet

ウール

コート

サイズ1



バルーン