『Hydrena Strage Jacket【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 10時 41分に出品され03月27日 10時 41分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 断捨離の為、出品致します。



23AW ノースフェイス原宿オルター限定発売モデル【THE NORTH FACE ALTER LIMITED ITEM】『Hydrena Storage Jacket ハイドレナストレージジャケット』



2023年11月に国内1店舗のみのノースフェイスオルター店頭で数量限定発売されたマウンテンパーカー、耐久撥水加工が施された防風素材の生地に、その名の通りの数多くのポケットを備えたナイロンジャケット。裏地には2レイヤーのメッシュ素材を採用し、肌離れがよく長いシーズンでお使い頂けます。

フードは収納式となっているので、ミリタリーテイストな着こなしからフードを出してマウンテンパーカーのように使うなど、様々な使い分けが可能な1着です。ロゴは全て刺繍で施され、裾を絞る事が可能なアジャスターも付属しております。



販売数量が非常に少なく、ゲリラ販売だったにも関わらず即完売してしまった人気商品の為、お早めのご購入をお勧め致します。



カラー···ブラック



素材・柄···ナイロン



サイズ···L 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Hydrena

Strage

Jacket