『MONCLER モンクレール ダウン入りロゴ 大判 マフラー ストール 美品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 29分に出品され03月03日 12時 29分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1度短時間使用し、クリーニング店でデラックスコースクリーニングし保管しておりました。

目立った毛羽立ちや使用感もなく、とても美品かと思いますが、中古品になりますので気になさる方はお控え下さいますよう宜しくお願い致します。



保管に伴うシワ等も気になる方はお控え下さい。

配送時はコンパクトに折り畳んでマフラーのみの圧縮発送になりますので、ご理解いただけると幸いです。



確実国内正規品ですのでご安心ください。





48 ㎝×170 ㎝ 「フリンジ部分を除いた長さです。」



カラー···ブラック×ブラック 即完売カラー



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ MONCLER

モンクレール ダウン入りロゴ 大判 マフラー ストール 美品