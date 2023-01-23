『ウールリッチ アークティックパーカ ダウン ゴアテックス 光電子 プリマロフト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 20分に出品され03月18日 02時 20分に終了予定です。即決価格は31,200円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WOOLRICH SUPRERIOR ARCTIC PARKA

NAVY

XXL



ウールリッチの名作、アークティックパーカをアウトドア仕様に再構築。ノースフェイスで有名なゴールドウインの傘下で高い技術をもってスタートしたウールリッチジャパンが製作したファーストコレクションのダウン。中でもゴアテックス、光電子、ポーラーテック、プリマロフトを使用した贅沢な仕様です。北海道の冬でも汗をかくぐらい暖かさはバツグン！



細かいところでは、表素材を高強度の200デニールナイロンで仕上げ、防水透湿力に優れるGORE-TEX®メンブレンをインサート。ブリザードのような強風下での作業にも快適さをもたらします。中わたには、優れた保温効果を発揮する光電子®ダウンを封入。極度な低温下でも体の熱を効率的に保温力へと変換させます。また取り外し可能な中わた入りの内襟を備え、縫製には耐久性に優れる太番手の糸を使い服本体を頑丈に仕上げ、小物の収納に便利な8つのポケットを装備。お尻が隠れる着丈に仕上げ、ロゴマーク等を排除したソリッドで都会的なデザインは、アウトドアだけでなくカジュアルシーンからビジネスシーンまで幅広く活躍する一着。

リブはナイロン素材を使用し織物ではないため濡れない仕様。アウトドアのシーンではリブが凍って機能しないこともあるので、完全アウトドア仕様です。

ポケットは胸下のハンドウォーマーの他に、表裏ともに左右に大きいポケットがあり、バッグを持たなくても良いぐらいの収納力が自慢です。フードの中もポーラーテックのボア付きで冷たくありません。

豪雪地帯にお住まいの方に特におすすめです。

長時間外でお仕事される方、お子様のスポーツ観戦などなど。



- 機能：200デニールのナイロン素材GORE-TEX®メンブレンをラミネート/中綿に優れた保温効果を発揮する光電子®ダウン/デタッチャブルファー/取り外し可能な内襟/フード内側に保温性に優れるPOLARTEC®HIGH LOFT™を使用/6つのフロントポケット/2つの内ポケット/スナップボタンで調節可能な袖口仕様に内袖付き/簡単にウェアのフィットを調節することができるCohaesive®システムを採用した首元のドローコード

- 色: ネイビー

- 定価: 12万程度



肩幅···56cm

身幅···64cm

袖丈···73cm

着丈···91cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ウールリッチ

アークティックパーカ

ダウン

ゴアテックス

光電子

プリマロフト