『Levis 71507 2nd 総羊毛 オリジナルリメイク・デニムジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 07時 09分に出品され03月09日 07時 09分に終了予定です。即決価格は35,156円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リーバイスの2nd デニムジャケット、71507。

袖の中も含めた「総羊毛」のオリジナルリメイクです。

リアルファーです。

よく見かける羊毛とは異なり、クルンクルン巻いた毛並みが特徴的な羊毛です。



ベースにした71507は1990年代製の復刻版。

サイズは36インチ。



ボタンホールは開けていませんので、前は閉まりません。



本来なら「Big "E"」の赤タブですが、「スモール"e"」のイレギュラーになっています。



手間がかかりすぎるので、もう創りません。

One and Only❗️完全一点ものです。



2000年に製作しました。

製作したことに満足したので、コンディションは良好です。



ベースのGジャン代(ユーズド)、

羊毛のコート代(ユーズド)、

製作にかかった時間を全て考慮した価格を設定しておりますのでご了承及びご理解下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: リーバイス カラー: ブルー系/ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Levis



71507

2nd

総羊毛

オリジナルリメイク・デニムジャケット