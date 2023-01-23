『コート 水色 JIZZO INTERNATIONAL【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 21時 59分に出品され04月11日 21時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 色がキレイだなと気に入って購入したのですが、

結局一度も着て出掛けることなく、

クローゼットに保管していました。



ほぼ未使用品です。わりとゆったりめ。

ガウチョパンツに合わせると良い丈だそうです。

フードはボタンで取り外し可能。

即購入可能、コメントは不要です。





サイズ40(L) 水色 みずいろ

ジッツォインターナショナル

定価46,440円(税込) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L カラー: グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ コート 水色 JIZZO

INTERNATIONAL