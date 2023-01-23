『美品✨スローブイエナ HAMILTON ダブルフェイスウールショートコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 01時 50分に出品され03月28日 01時 50分に終了予定です。即決価格は12,375円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

SLOBE IENA スローブイエナ



✳︎定番のHAMILTONWOOLシリーズ。

オーストラリア・ハミルトン地方の最高級のラムウールを使用。

SLOBEオリジナルで作り込んだこだわりのシリーズです☺︎



丸みを帯びたコクーンシルエットとゆったりした袖が可愛らしいです✨

ショート丈で軽いので着回しやすいです◎



○サイズ

freeサイズ



肩幅54cm

身幅60cm

袖丈53cm

着丈76cm



平置き実寸。



○状態

使用感少なくきれいなお品物だと思います◎



○カラー

ネイビー



○素材

画像参照



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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即購入も歓迎です(^^)✨ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: スローブイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品✨スローブイエナ

HAMILTON

ダブルフェイスウールショートコート