『美品 スタニングルアー テーラーリバーコート ベルテッドコート ガウン キャメル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 16時 47分に出品され04月24日 16時 47分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 出品中の商品まとめておりますので、よろしければご覧くださいませ＾＾



#まるくん

#まるくんレディース





【仕立てにこだわり、オーバーサイズでも着ると全身をすっきりと見せてくれます。余計なディテールをなくすことで着回し力が高いのも特徴。

リバー仕立てのため着心地も軽く、高級感のある柔らかな質感。秋冬のシーズン中、長く着ていただけます。

定番の型ですので、流行りに左右されず飽きずに様々なスタイリングを楽しめます。】



【ブランド】

STUNNING LURE

スタニングルアー



【タイプ】

テーラーリバーコート ベルテッドコート

ガウンコート ベルト付き

キャメル ブラウン 茶系

定価¥68,200

ロング コート チェスター



【素材】

表地 ウール 100%

裏地 キュプラ 100%



【カラー】

キャメル ブラウン 茶色 brown



【サイズ】



表記サイズ・・・・0サイズ（Mサイズ相当）



下記の実寸を参考にして下さい



平置きサイズ（ｃｍ）

肩幅 64cm（両肩を結ぶ直線）

身幅 60cm（脇下から脇下）

袖丈 46cm（袖の縫い目から袖端）

着丈 101cm（襟付け根部分から裾端まで）



＊素人採寸ですので多少の誤差があるかもしれません。

※サイズ感には個人差があるため、お答えできませんのでご了承ください。



【状態】

商品の状態をお写真にてご確認くださいませ。

中古品ということをご理解頂き、ご購入お願いします。

ご不明な点や、ご質問があればお気軽にコメントして下さいね！





✅発送方法について✅



発送方法につきましては基本的にヤマト運輸の『らくらくメルカリ便』で発送しておりますが、送料費削減のため『ゆうゆうメルカリ便』に変更して発送する場合がございます。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: スタニングルアー

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