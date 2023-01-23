『【22-400-1】美品 MACKAGE ダウンジャケット メンズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月18日 13時 11分に出品され05月18日 13時 11分に終了予定です。即決価格は18,216円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 C 1000.4000.0400.100



8/15出品

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▪️こちらの商品は古物市場で購入した商品です。

▪️正規品でございます。

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▪️ブランド：マッカージュ

▪️商品名：ダウンジャケット GRAYDON-CITY

▪️素材：ナイロン、ポリウレタン

▪️シリアル・型番：

▪️属性：メンズ

▪️カラー：ブラック

▪️表記サイズ：38（M）

▪️着丈（約cm）：71

▪️身幅（約cm）：60

▪️袖丈（約cm）：71

▪️肩幅（約cm）：50

▪️肩パッド：なし

▪️付属品：ガーメントバッグ、ショッパー

▪️ランク：A

▪️参考定価：

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【商品状態】

コンディション良好です。

香水の香りがします。

写真判断でお願い致します。

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【ランク説明】

N:新品（製造から2年以内）

NS:未使用品

S:新品同様品

A:中古超美品

AB:中古美品

B:中古良品

BC:強い使用感

C:破損有

J:要修理

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※輸送中の、紛失等の事故の保証はできかねます。

※サイズ・イメージによる返品、返品交換は出来ません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: マッカージュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【22-400-1】美品

MACKAGE

ダウンジャケット

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