『美品【大容量】iPhone12 ブラック256GB Apple Store【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 11時 21分に出品され03月21日 11時 21分に終了予定です。即決価格は17,986円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ:iPhone

機種名:iPhone 12

カラー:ブラック

容量:256 GB

購入したキャリア:Apple Store



付属品:充電ケーブル,説明書,箱

おまけ：アップル純正シリコンケース（中古品）



商品の状態:目立った傷や汚れなし（側面、充電部分にキズが有ります。



購入して直ぐにケースを付けてましたので、ガラス面、背面はとても綺麗です。



※おまけのApple純正シリコンケースは多数のキズがあります。



【SIMロック解除について】解除済(SIMフリー)

【対応SIM種類】nanoSIM eSIM

【付属品】本体のみ

【発売日】2020年10月

【OS】-最新

【ディスプレイサイズ】6.1インチ

【アウトカメラ画素数】1200万+1200万

【インカメラ画素数】1200万

【RAM】4GB



【バッテリー容量】2815mAh

【重量】162g

【差込口】Lightning

【テザリング】○

【おサイフケータイ】○

【防水】○ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル