『美品【大容量】iPhone12 ブラック256GB Apple Store【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 11時 21分に出品され03月21日 11時 21分に終了予定です。即決価格は17,986円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|アップル
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落札価格17986円
638 入札履歴
終了
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