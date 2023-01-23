『【新品・未使用・未開封】ダイソン 加湿空気清浄機 dyson PH03WSN【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 10時 07分に出品され03月10日 10時 07分に終了予定です。即決価格は20,280円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダイソン加湿空気清浄機

Dyson Purifier Humidify＋cool



メーカー発売日2022年2月1日



1台3役（空気清浄機・加湿器・扇風機）

PM0.1（ウイルス）までも99.95%除去

〈定価¥107,800〉



型番:PH03WSN

カラー:ホワイト/シルバー



新品未使用品・未開封です。

届いた梱包のまま送らせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン