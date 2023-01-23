『LANVIN en blue ランバンオンブルーダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 21時 40分に出品され03月18日 21時 40分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 更に値下げをさせていただきました

是非ご検討くださいませ。



2023年にネットにて新品を購入し、3回着用

その後はクローゼットに収納しておりました。

主観ですがめだつような汚れ、ほつれは無いかと思います。見落としがありましたらご容赦願います。

カラー: グレー

N.C、N.Rにてお願い致します。



▪️表地:毛、ポリエステル、一部牛革



▪️裏地:ポリエステル、ポリウレタン



▪️中わた:ダウン90%、フェザー10%



サイズ46

・肩幅:42cm 身幅:50cm 着丈（中央襟下）:63cm 袖丈:60cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ランバンオンブルー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ LANVIN

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ランバンオンブルーダウンジャケット