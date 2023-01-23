『22k加工 ゴールド クロスピアス クロス 十字架ピアス【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 01時 23分に出品され03月24日 01時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはAタイプです。B、Ｃを希望の方はコメントお願いします。片耳5000円での販売も可能ですので、コメントお願いします。



■芸能人多数愛用モデル、大人気のゴールドクロスピアス

■大人気の高級感のあるクロスデザインとなっています。季節を問わずオールシーズン着用可能です！どんなファッションにも合わせやすいシンプルなデザインで、さりげなく耳元を飾り付けます。男性にも女性にも御愛用頂けます。

■シンプルなデザインで男女問わずご愛用いただけるので、お誕生日、バレンタインデー、ホワイトデー、クリスマスプレゼントなど、大切な方へのプレゼントにもオススメです♡



■両耳(２個)の販売となっています。



■素材: SILVER925(ゴールドコーティング) s925の刻印が施されています。



■カラー : GOLD(ゴールド)



■サイズ：幅 約10mm Ｘ10mm



■重さ：約8g-1.1g



シルバー925、22Kコーティング加工、キャッチ付き。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 22k加工

ゴールド

クロスピアス

クロス

十字架ピアス