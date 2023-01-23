『スワロフスキー ベア バルーン 台座【お歳暮】』はヤフオクでから05月01日 15時 58分に出品され05月01日 15時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スワロフスキーのクリスベアシリーズ

ハートバルーンのクリスタルです。



結婚式当日に一度使用しました。



特にキズや汚れ等の無い綺麗なお品です。

出品の為に箱から出しました。

箱、紙袋もありますが少しシワ等あります。



★台座とセットでのお譲りです。



クリスタルベアサイズ

高さ約6.5cm、横約4.5cm

定価¥19,910



台座サイズ

1.3 x 10.7 x 6.7 cm

定価¥ 4,180



クリスタルベア 5185778 クマ

台座 クリスタル台座 ディスプレイ台 5105865

クリスタルベース



詳細につきましては画像にてご確認いただき、何かご不明な点等がありましたらご質問ください。

素人管理の為神経質な方はお控え下さい。



#スワロフスキー

#クリスベア 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スワロフスキー