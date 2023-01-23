『美品 モンクレール MONTGENEVRE GIUBBOTTO 国内正規品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 55分に出品され03月20日 22時 55分に終了予定です。即決価格は93,800円に設定されています。現在16件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド

モンクレール



■サイズ

1

肩幅45

身幅55

着丈63



■カラー

ライトグレー



■コンディション

購入後、10数回着用後、

クローゼットにて大切に保管をしていました。

状態は比較的良好です。



■付属品

購入時に付いていたタグ、スペアのボタンをお付けいたします。



■その他

＊モンクレール公式認証サイトにて認証済みです。

＊2019年に百貨店にて購入しました。

＊フードは取り外し可能です。

＊タバコは吸っておりません。

＊ペットも飼っておりません。



⚠️他アプリでも出品中ですので、急遽出品を取り下げることがあります。お早目にご検討のほど、よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品 モンクレール MONTGENEVRE

GIUBBOTTO

国内正規品