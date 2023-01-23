『n.hollywood monstar parka エヌハリ 新品未使用 38【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 07分に出品され03月28日 17時 07分に終了予定です。即決価格は45,000円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 n.hollywood

wildthings

monster parka

モンスターパーカー

エヌハリ

size:38

ブラック



完全新品未使用品で写真撮影時のみ取り出しています。



9232-CO01-001/× WILD THINGS MONSTER PARKA



・PCU（Protective Combat Uniform）システムはLEVEL1~ LEVEL7の組み合わせにより構成されたレイヤリングシステム。

LEVEL7にあたるモンスターパーカー初期型をベースに製作した前作をモディファイ。

・シルエット、中綿の量をタウンユース仕様に調節。特徴的なスクエアシルエットのフードは襟に収納することが可能。前身頃の裾に配されたドローコードを使用することで防寒性を向上。

左袖にはベルクロ仕様の着脱式のオリジナルミルスペック付き。

内側にはミルスペックも収納可能な大容量のメッシュポケットを装備。耐久補強のためのエルボーパッチをラバーでプリント。 ・ラウンドテール。ドロップショルダー、ボックスシルエット。

・極薄軽量でありながら強度が極めて高いナイロンを使用した、三層構造のパーテックスナイロン。柔らかく、通気性に優れた快適な着心地を実現。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エヌハリウッド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ n.hollywood

monstar

parka

エヌハリ

新品未使用

38