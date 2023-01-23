『箱付き エルメス スカーフ ストール プリーツ オレンジ ベージュ B6681【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 16時 23分に出品され03月11日 16時 23分に終了予定です。即決価格は12,805円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES シルク





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様々な商品を出品しております。







・状態ランク

→A



Sー未使用orほぼ新品同様の状態

Aー一般的な中古で比較的程度の良い状態

Bー目立たないが多少の傷や汚れのある状態

Cー大きな傷や汚れのある状態



・状態説明

→中古ですが比較的良好な状態となります。





・サイズ

→画像を参考にしてください。



高さ90/幅90



着丈/肩幅/身幅/袖丈/裄丈



ウエスト/股上/股下/総丈/渡り幅/裾幅









全て実寸平置きでcm表記となります。

多少の誤差はご了承下さいませ。







・素材(％表記)

→画像を参考にしてください。









※︎基本的に土日を含まずに支払日から3日以内に発送可能です。

※︎出来る限り綺麗に梱包し発送させて頂きます。

※︎実際の色味と変わらないように撮影していますが若干変わってしまう場合がございます。

※︎あくまで中古となりますので慣れている方のみ購入の方お願いいたします。





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※︎25 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 箱付き

エルメス

スカーフ

ストール

プリーツ

オレンジ

ベージュ

B6681