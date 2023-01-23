『小銭入れ コインケース リベロ 象革 エレファント 財布 レザー 象皮 牛革【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 18時 47分に出品され03月03日 18時 47分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在664件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リベロ 象革 コインケース



【Elephant Leather】

エレファントレザーとは！

レザーの中でも特に希少性の高い革です。

象革は、1989年にワシントン条約により、捕獲禁止となっています。

現在では、ごく一部において捕獲が許可されています。

アフリカ・ジンバブエの自然公園内で、

生体保護のため、限定捕獲した象革のみ、販売が許可されています。

貴重な素材なので持ってるだけでも自慢になります！

とても丈夫なので、長く使い続けることができます。



【カラー】

チョコ



【サイズ】

縦幅：8.5cm

横幅：9.5cm

マチ：2.5cm



【仕様】

こ銭入れ ：1ヶ所

マチ付きカード入れ：1ヶ所



【素材】

象革×牛革（栃木レザー）



【生産国】

日本製



規格

●必ずご確認下さい。

・革のキズなどについて

本商品には天然の革を使用しております。

その為「シワ・キズ・色むら・匂い・小さな汚れ」等がある場合があります。

これらは革本来の特性によるもので不良ではございません。



・カラーについて

天然素材の為1点1点色味が異なる場合がございます。



・縫製等について

本商品はハンドメイドで作られた商品の為、縫製や留め具に微妙なズレがある場合がございます。



私のスマホからでは色味が変わる事をご了承ください。もう少し薄めな感じがします。



上記を予めご了承の上ご検討頂きます様お願い申しげます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 小銭入れ

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