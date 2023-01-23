『新品 Delan GIULIANO サイズ54 ブラウン デラン ジュリアーノ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 21分に出品され03月10日 23時 21分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★大幅な値下げは不可★



デランのジュリアーノの薄い中綿入りの秋冬モデル



◆ブランド：Delan デラン

◆モデル：GIULIANO ジュリアーノ

◆商品：レザージャケット ライダースジャケット シングルライダース

◆色：ブラウン

※スマホカメラの関係で画像の色が実際の色と多少異なる場合があります。ご了承下さい。

◆素材：

［表地］シープレザー100％

［裏地］ポリエステル100％ 中綿入り

◆サイズ：54

◆生産国：イタリア製

◆付属品：予備ボタン

◆状態：新品未使用

※天然皮革製品の為、若干の色ムラ・スレ・小キズなどがある場合がございますが、革製品特有のものなのでご理解の程よろしくお願いいたします。

◆備考：薄い中綿入りの秋冬モデル、革は薄め



【平置きサイズ実寸】

・表記サイズ：54

●肩幅：50

●身幅：62

●袖丈：68.5

●着丈：67.5

※素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。





Delan デランのライダースジャケットGIULIANO (ジュリアーノ)。



表地は柔らかくて滑らかな薄手のシープレザー。

裏地は薄っすら中綿入りの秋冬仕様。





当方、BOGLIOLI ボリオリ、LARDINI ラルディーニ、TAGLIATORE タリアトーレなどのジャケット・コートや、MooRER ムーレー、HERNO ヘルノなどのダウンジャケットなどイタリアブランドは大抵の場合サイズ54が少しキツく、こちらのライダースもサイズ54が少しタイト過ぎました。



【追記】

身長約180cm、体重95〜96kg、胸囲110〜112cmほどで腕太くて胸板厚めのゴリラ体型。

ロンTの上でタイトめ、スウェットの上だとピチピチのサイズ感です。





貴重なサイズ54なので、大きいサイズをお探しの方は是非ご検討ください。

EMMETI (エンメティ)やCINQUANTA (チンクアンタ)が好きな人にもオススメ。





たたんだ状態でダンボールに梱包して発送します。

保管によるシワがある為、神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: エンメティ

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メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

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