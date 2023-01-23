『コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 33分に出品され03月15日 15時 33分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エディフィス ウールコート。カラーはネイビーです。サイズアウトの為出品します。キレイめなスタイルで活躍できそうです。



●サイズ：タグ表記 Ｌサイズ

肩幅 45cm

身幅 51cm

着丈 69cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●素材：

表地 ウール100%

裏地 キュプラ100%

●状態：

10回程着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項：

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エディフィス カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ コート