『【最終価格】Noble ハンド ノルディック柄タートルニット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 09時 00分に出品され03月28日 09時 00分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在289件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【2022AW】

NOBLE



昨年、ベイクルーズストアにて購入しました

どうしても欲しくて一目惚れ✨

なのに着る機会がなく好みも変わりましたので、出品させていただきます。

個性的ですが、大人可愛い♡

スキー等にピッタリなニットかと思います

チクチク感もなく軽量♪

気に入って頂けたら嬉しいです



新品タグ付きのお品✨



以下サイトより〜



ノルディック柄がシーズンムード高めてくれるニットプルオーバー。

クシュっとしたハイネックラインと大人っぽい配色や袖のボリューム感が相まって、一枚で存在感のあるスタイリングが完成します。

職人さんがひとつひとつ丁寧に編み上げており、柔らかな肌当たりと着心地が自慢。

ニットを主役にしたシンプルなコーディネートがおすすめです◎。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ノーブル

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【最終価格】Noble

ハンド

ノルディック柄タートルニット