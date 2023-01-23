『極美品 未使用級 フィラゴルフ プレミアムダウン ロングコート M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 15時 08分に出品され03月31日 15時 08分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在180件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FILA GOLF フィラゴルフ

レディース 別注プレミアムダウンコート

撥水 / 防風 / 透湿

ダウンコート ダウンジャケット

ベンチコート ロングコート



FILA別注スペシャルダウンコート キルト幅や角度をミックスしたキルトワークデザインにより、遊び心を感じられる美シルエット



キルト幅を細めにして、細見え効果を狙いました。 スタイリッシュなデザインに女性に嬉しい腰まで隠れるミドル丈。スポーツシーンだけでなく、デイリーにも着こなせるデザイン



ꕥ素材

表地 ポリエステル100%

中綿 ダウン80% フェザー20%

裏地 ポリエステル100%

袖ファー ポリエステル100%



ꕥサイズ

Mサイズ相当



肩幅 約38cm

身幅 約48cm

着丈 約89cm

袖丈 約63.5cm



平置き実寸。

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



ꕥ状態

特に目立つ汚れのないとてもキレイなお品物です。



※あくまでも、中古品なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。



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ꕥ不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。



ꕥ写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。



ꕥまた、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。



ꕥ丁寧に包装させていただき1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ꕥご不明点ございましたらお気軽にコメントください。



カラー···ホワイト

素材(表地)···ポリエステル

素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: フィラゴルフ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品 未使用級 フィラゴルフ プレミアムダウン ロングコート M