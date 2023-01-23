『ナンガ アーバンリサーチ ブラック ダウンジャケット オーロラダウン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 11時 55分に出品され03月14日 11時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在949件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保温性】

このダウンジャケットは、キルティング構造により優れた保温性を提供します。寒い季節に最適なアイテムです。



【機能的なデザイン】

フード付きで、風や雨からしっかりと守ります。サイドポケットもあり、収納力も抜群です。



【スタイリッシュな外観】

シンプルでありながら洗練された黒のデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルに合わせやすいです。



- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: フード付きダウンジャケット

- スタイル: ロング丈

- 内側の構造: キルティング

- ポケット: サイドポケットあり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ナンガ アーバンリサーチ ブラック ダウンジャケット オーロラダウン