『NANGA 黒 ダウンジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 09時 41分に出品され04月16日 09時 41分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

NANGAの別注ダウンフードブルゾンです





クリーニング済みです。

若干の使用感はありますので、敏感な方はご遠慮下さい。

これ一枚で防寒は完璧です。





【商品詳細】

UW87-13U055

NAME: NANGA別注ダウンフードブルゾン

COLOR:BLK

SIZE:S

PRICE:¥52,000+tax



【商品説明】 ホームページより

コットンタッチに織り上げたナイロン織物を、特殊加工により繊維を縮めることで他にはない独特の風合いとハリ感を実現しております。 縮められ、織り目のつまった組織は防風 性にも非常に優れており、また、撥水加工を施しておりますので軽い水しぶきを 弾き落とします。 国産シェラフメーカーのNANGAとのコラボアイテムは男らしい素材感とディティールをうまく融合させています。ハイロフトで保温性も高く寒い冬を乗り切ることができます。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NANGA

黒

ダウンジャケット