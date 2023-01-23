『1977【リッチミーニューヨーク】ウールコート S ロングコート カシミヤ混【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 17時 49分に出品され04月04日 17時 49分に終了予定です。即決価格は11,830円に設定されています。現在49件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 "ID：a1977



◆カラー / 紺 ネイビー





◆ブランド / Riccimie

Riccimie NEW YORK PREMIERE SALON





◆サイズ / S

※タグにサイズ表記なしの場合、

サイズ選択はフリーサイズとしています。

【平置き寸法】 添付画像の採寸表をご確認ください。

（※）若干の誤差が発生する場合がございますが、ご了承ください。。





＜商品説明＞

付属のファー（もしくはフード）がございませんが、

まだまだ着用していただけると思います♡

その他、目立った傷や汚れはありません(^^)

写真にてご確認ください♡



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保管上または梱包でのシワはご容赦下さいm(__)m

素人による検品ですので多少のシミ、傷など見落としもございます。

ご理解いただけますと幸いです。



★商品のデザイン、状態の表現方法および受け止め方に個人差がございます。

お使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がございます。

★不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい♪



◆色味は映りの具合、光の加減等で多少の違いがございます。ご了承下さい^^





■発送方法について

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お願い事項

万が一、不備等ございましたら、大変申し訳ございませんが、

受け取り評価前にご連絡いただけると助かります。"

29990 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: リッチミーニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 1977【リッチミーニューヨーク】ウールコート

S

ロングコート

カシミヤ混