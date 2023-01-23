『RAF MK3 UKミリタリー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月12日 21時 10分に出品され05月12日 21時 10分に終了予定です。即決価格は24,900円に設定されています。現在709件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 英国王立空軍 (RAF＝Royal Air Force) の名作"MK3”



MA-1"と並ぶフライトジャケットの名作です。



サイズ : 5



後ほど記載します。

肩幅 cm、身幅cm、着丈cm、袖丈cm



"MK3"は、RAF で1960年代から2010年までのなんと50年もの間長期間採用していたフライトジャケットになり、完成度の高いフライトジャケットです。





生地は高密度に織られたコットンギャバジン素材が採用されており、しなやかさとぬめりのある独特な質感が特徴的です。

ベンタイル同様に防水・防風素材となります。

着心地がよくまた脱着も容易で理に適った高機能素材と細かなディティールやギミックも洗練されているため、世界のデザイナー達をも魅力し続けてきています。

様々なブランドがサンプリングしてきたUKミリタリーの最高傑作といえます。



使用感やパッチの外した跡などコキズは見られますが全体的に良好なコンディションになります。

またフロントに付く取外しができるようなスナップボタンはパンクな雰囲気を感じさせてくれます。

このディテールは30着に1着あるかないかの非常に珍しいモデルとなります。



またRAFにおいて生産数・実供給数が非常に少なかったとされるUKミリタリーのコレクタブルピース。是非、当時のオリジナルを着用してもらいたい一品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ RAF

MK3

UKミリタリー