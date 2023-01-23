『Nikon 単焦点マイクロレンズ AF-S VR フルサイズ対応【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 03時 52分に出品され03月05日 03時 52分に終了予定です。即決価格は31,200円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nikon AF-S VR Micro Nikkor 105mm f/2.8 G IF-ED フルサイズ対応 単焦点マイクロレンズ です。



ブランド：‎Nikon

固定焦点距離：105 ミリメートル

レンズタイプ：‎単焦点レンズ

フィルター径：62mm

レンズマウント：‎ニコン F

手ブレ補正：あり



付属品：‎62mmスプリング式レンズキャップ LC-62、裏ぶた LF-1、バヨネットフード HB-38、ソフトケース CL-1020、保証書

（写真のものがすべてです。）



公式サイトより一部抜粋↓

次世代手ブレ補正機能(VRII)を採用し、シャッタースピード約4段分相当の手ブレ軽減効果を実現(無限遠~約3m[撮影倍率:1/30倍]までの撮影時)。流し撮りをセンサーが自動検出。モードの切り替えなしに左右方向のカメラの動きに対しては縦のブレのみを、上下方向のカメラの動きに対しては横のブレのみを軽減。AF(オートフォーカス)撮影およびMF(マニュアルフォーカス)撮影の切り換えが簡単にできるフォーカスモード切り換えスイッチを装備しています。



・シャープな中にも味わいのある描写が魅力のマイクロレンズ

・ピント面の鮮明な写りとやわらかなボケ味が魅力の望遠マイクロレンズ

・ナノクリスタルコートEDレンズを採用した高い光学性能

・手ブレ補正効果3.0段により気軽に手持ち撮影が楽しめる





持ち物整理のため出品いたします。



◇商品状態：

購入後にあまり使用する機会がなく、室内冷暗所に保管しており、ほぼ新品の状態です。



☆商品状態は出来る限り現状をお伝えしておりますが、あくまでも出品者側の主観によるものをご理解いただき、写真をご確認いただいた上で、ご購入いただきますようお願い申しあげます。



ご質問等がございましたらお気軽にコメントくださいませ。



◆匿名配送無料！

◆らくらくメルカリ便で発送！

◆即購入大歓迎です！



金曜、週末にご購入された場合は即日発送いたします。



よろしくお願いいたします。





#Nikon #単焦点 #マイクロレンズ #AF-S #VR #Micro #Nikkor #105mm #f/2.8 G IF-ED #フルサイズ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン カラー: ブルー系/ホワイト系