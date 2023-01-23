『古着M-65 ／70sモッズコート&フィッシュテイル&ライナー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 15時 03分に出品され03月23日 15時 03分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★訳あり★

古着M-65 ／70sモッズコート&フィッシュテイル&ライナー



【訳あり商品】

訳ありの理由は、フィッシュテイルの劣化があります。信頼のある中目黒の老舗の古着屋で購入したM-65となります。

比べて分かるレベルで、シルエットがリメイクされており、合わせやすく使いやすい仕様になっております。

【おまけ】ライナーはフリークスストアの商品で、M-65規格ではないです。



【サイズ】

肩幅52

袖丈80

身幅55

身丈92

カラー···グリーン

人気モデル···m-65



【状態】

m-65 モッズコート本体／良好。

フィッシュテイルフード／ダメージ有り:穴

ライナー／junk品・ダメージ有り:穴 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 古着M-65

／70sモッズコート&フィッシュテイル&ライナー