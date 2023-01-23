『ラムチョップ様専用 CANADA GOOSE マクミラン ブラックラベル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 10時 05分に出品され04月18日 10時 05分に終了予定です。即決価格は37,400円に設定されています。現在488件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CANADA GOOSE MACMILLAN PARKA

カナダ グース マクミラン パーカ

Black Label

ブラック ラベル



CANADA GOOSE（カナダグース）

MENS MACMILLAN PARKA BLACK

LABEL（メンズ マクミランパーカ ブラックレーベル)



カラー：ブラック

サイズ：XS

身長172cm 体重66kg 普通体型でジャストサイズでした



すり替え防止の為返品はお受けできませんのでご了承ください。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ラムチョップ様専用 CANADA

GOOSE

マクミラン ブラックラベル