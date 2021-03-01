『cadoカドー DH-C7100 ホワイト 2021製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 59分に出品され03月24日 21時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在57件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2021年製カドー DH-C7100 ホワイト

2021/3月に購入。

冬場の衣類乾燥に1年程使用。



通電、動作確認済

貯水タンクは多少の傷、汚れがあります。

気になる方は御遠慮くださいm(_ _)m



取扱説明書なしになります。



送料が結構かかるので、大幅なお値下げはご遠慮下さいm(_ _)m



動作確認済のため発送後のトラブルには対応いたしかねます。返品もお受けできかねます。



■梅雨・夏に強いコンプレッサー式

ヒーターを使わず、本体内部で空気を冷やすことにより空気中の水分を取り除くコンプレッサー式を採用。

梅雨や夏場の高温時期で除湿能力が高いほか、室温も上がりにくいので、暑い時期にピッタリな除湿方式です。 他の除湿方式よりも比較的消費電力が少ないので、経済的にも嬉しい！



■「除湿」「衣類乾燥」「除菌消臭」3つの運転モード

除湿だけでなく、部屋干しに最適な「衣類乾燥」や、「除菌消臭」モード搭載で1年中お使い頂けます。



■除菌消臭剤ピーズガード対応

除菌消臭剤「ピーズガード」を噴霧することができるので、除湿と同時に除菌と消臭も行えます！

しかも生乾きの臭いを240分で99％除去！梅雨の部屋干しの強い味方です！



■自動運転やタイマー、湿度自動調整、タンク満水時自動停止、12時間後自動電源OFF、自動霜取り機能、持ち運びに便利なキャスター付きなど、機能や使いやすさにも配慮がされています。



商品サイズやスペックについて



■本体寸法：幅327×奥行207×高さ682mm

■本体重量：約12kg

■タンク容量：3.5L

■除湿方式：コンプレッサー方式

■除湿可能面積の目安：[50Hz]コンクリート住宅：16畳(〜27平方メートル) 木造住宅：8畳(〜14平方メートル)

[60Hz]コンクリート住宅：19畳(〜31平方メートル) 木造住宅：9畳(〜16平方メートル)

■除湿量：[50Hz]6.5L/日 60Hz]7.5L/日

■運転モード：除湿モード／衣類乾燥モード／除菌消臭モード 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし