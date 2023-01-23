『Houdini Ms Dunfri フーディニ ダンフリ Mサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 51分に出品され03月20日 06時 51分に終了予定です。即決価格は13,182円に設定されています。現在717件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Houdini Ms Dunfri

フーディニ ダンフリ



定価：44,000円(税込)

カラー：True Black

SIZE：M

身幅：124cm

裾幅：114cm

前着丈：65cm

袖丈：84cm

※メーカー採寸参照



2023年購入し、3度ほど街着で着用し、その後は着地せずに自宅保管しておりました。

破れ、スレ、汚れなど全くございません。

あくまでも中古品という事をご理解の上ご検討下さい。



コンパクトに折りたたんでの発送となります。





【WEB引用】

Material：Face fabric & Lining: Spinner Ripstop™ Padding: PrimaLoft® Gold Insulation Face fabric & Lining: 100% recycled polyester

Padding: 100% recycled polyester

重さ：426g

ダウンを一切使用しない最先端のインサレーションジャケットです。スウェーデン語で「ダウンフリー」を意味するDunfriは、その名の通りダウンやフェザーなど動物性の素材を排し、軽量で暖かく濡れても保温性を損なうことのない、100%リサイクルポリエステル製のPrimaLoft® Gold Insulationを中綿に採用しました。これは合成断熱材のもつ機能的なメリットに加え、Houdiniではアニマルウェルフェアの観点からダウンを使用しないためでもあります。軽くて丈夫な表地のSpinner Ripstop™も100%リサイクルポリエステル製で、PFASフリーの撥水処理が施されています。これらすべての持続可能な素材と、着古したら再度リサイクルも可能なことにより、快適性と環境への配慮を兼ね備えた循環型プロダクトです。またクリーンでミニマルなルックスと機能性の組み合わせは、スタイルとパフォーマンスを両立し、アクティビティから日常生活まで幅広いシーンに対応します。スキーツアー、登山遠征、キャンプ、寒い季節の通勤などに最適で、パッカブル機能も備えているため、山行や旅行でコンパクトに持ち運ぶことが可能です。アウターとしても、シェルの下のミッドレイヤーとしても着用できるよう、汎用性の高いレギュラーフィットを採用しています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フーディニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Houdini



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