『帯290 ●高級 正絹 ぜんまい紬 名古屋仕立て 名古屋帯 瓢箪 虎【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 40分に出品され03月27日 03時 40分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 11月18日出品！！

出品から5日以内のご交渉には積極的にお応えさせて頂きます＼(^o^)／



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高級 正絹 帯 です。





●コメント

ぜんまい紬は、ぜんまいの綿毛を真綿糸に混ぜ込んで紡いだ糸を用いて織られた紬です。

防虫効果や保湿性や防水性にも優れており、秋から冬にかけて普段使いの着物として最適です。



大変上質な帯ですので是非この機会にご入手ください。



●購入金額

お譲りいただいた方曰く、7年程前に36万円で購入されたとの事です。





●状態

B





※A＝未使用、B＝1〜2度使用、

C＝2度〜4度使用（多少使用感有）、D＝使用感有

長期自宅保管の為完璧をお求めの方にはオススメ致しません

詳しくは写真でご確認ください。



異臭＝無し





●長さ

約 369cm







他にも帯の出品が多数ございます！

#おびおび出品在庫

からご覧ください(^^)



2つセット購入で 1000円〜3000円

3つセット購入で 2000円〜6000円

4つセット購入で3000円〜9000円

5つセット購入で5000円〜13000円

値引き！！

詳しい値引き価格は、コメントにてお答え致しますので、タイトルの帯番号をお申し付けください(^^)



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帯 博多帯 袋帯 名古屋帯 着物 黒留袖 留袖 振袖 和服 成人式 結婚式 シャレ帯 洒落帯 SA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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●高級

正絹

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名古屋仕立て

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瓢箪

虎