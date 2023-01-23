『帯290 ●高級 正絹 ぜんまい紬 名古屋仕立て 名古屋帯 瓢箪 虎【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 03時 40分に出品され03月27日 03時 40分に終了予定です。即決価格は13,650円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
可愛い人の為の可愛フード付きコート^_^
¥ 22880
【着物と帯 時流】J24602◇正絹 長襦袢◇美品 黄色 裄68丈132
¥ 8736
【着物と帯 時流】コ17◆上質ポリエステル 洗える道中着◆美品 ロング丈
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訪問着 フルセット 着物 正絹 アイスホワイト しつけ糸付き 帯難あり G6
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正絹 小紋 花柄 赤茶系 袷
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小紋 フルセット 着物 正絹 ピンク f4
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Sold 裏地変え再販予定:艶サテン こんぺいとうネップ半幅帯グレー
¥ 50000
【着物と帯 時流】ハ24823◆正絹 黒絵羽織◆絵羽 美品 裄66丈80
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ピカリン様専用です❣️【着物と帯 時流】K24414◆正絹 江戸小紋◆作家物
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新品 未使用 正絹 単衣 長羽織＆ストール 花織 芭蕉布 作家 証紙 銀鼠系
¥ 23000
落札価格13650円
48 入札履歴
終了
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