『フラス ストール カシミヤ チェックネイビー×レンガ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 02時 30分に出品され03月29日 02時 30分に終了予定です。即決価格は16,500円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきましてありがとうございます。

ネックウェアブランド フラス(ドイツ)のストールになります。

ユニセックスでお使い頂けます。



サイズ 176㎝×41㎝

カラー ネイビーベースチェック

素材 カシミヤ100%



フラス社は1880年創業の数多くのブランドのスカーフ、ストールを手掛けている歴史あるブランドです。



カシミヤ100%のガーゼ織りの薄手のストールです。

軽くソフトなストールは身につけた時に、繊維が空気を含み防寒性も驚く程高いです。

薄手の素材でこのチェック柄は新鮮です。





海外のセレクトショップにて購入しました。

ギフトに購入しましたが、使用していないので出品します。



あくまでも自宅保管の未使用品です。

ご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。



完璧を求める方や神経質な方はお控えください。



#ジョンストンズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ フラス ストール カシミヤ チェックネイビー×レンガ