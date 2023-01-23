『DOUBLE STANDARD CLOTHING ダブスタ36サイズ アウター【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 20分に出品され03月22日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ダブルスタンダードクロージング

DOUBLE STANDARD CLOTHINGの

カシミヤ入りアウター

約五万円くらいで購入





36サイズ

平置き採寸

肩幅38センチ

着丈60

袖丈61

胸囲48

襟の高さ5

多少の誤差はご容赦ください





写真撮影の為

一度1時間くらい着用した後

着用機会の無いままの

超美品





撮影時 外したフードを持ち帰り忘れでありません



袖口、襟周り、ポケット口を含め

汚れは見受けられません



同色のダウンベストを重ねたような

レイヤードなデザイン





前身頃は

ファスナーとスナップボタン

比翼仕立て



両脇にポケットあり



光沢のある裏地



ご不明な点はお問い合わせください

迅速な発送を心がけています

即購入歓迎です









カラー···グレー



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダブルスタンダードクロージング

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ DOUBLE

STANDARD

CLOTHING

ダブスタ36サイズ アウター