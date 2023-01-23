『ドゥーズィエム クラス ニットコート コーディガン ブラウンコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 03時 53分に出品され04月25日 03時 53分に終了予定です。即決価格は10,100円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミューズドゥーズィエム クラス



MUSE de Deuxieme Classe



茶色 ニット素材のロングコートです。

柔らかくコートより軽く着心地が良いです。厚手の生地で風を通さず暖かいです。



ワンサイズ

身幅：69cmくらい 着丈：103cmくらい

素材 ウール100％



毛玉や毛羽立ちも引っかけ汚れ匂いなどもなく、目立ったダメージはありません。

２回短時間着ただけなのできれいな状態です。







カラー···ブラウン



着丈···ロング



柄・デザイン···無地



季節感···秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドゥーズィエムクラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ドゥーズィエム

クラス



ニットコート

コーディガン

ブラウンコート