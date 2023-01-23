『【美品】DANTON ロングコート ウールモッサ 牛革ボタン ブラック系 34【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 07時 20分に出品され04月30日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #ちゃんのアパレル部屋



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ます。





この度はご覧頂きありがとうございます

＼(^-^)／



値下げ交渉もお受け致しますので、お気軽にコメントくださいませ！



＊価格交渉は希望金額を教えてください(^^)



★即購入もOKです！





★プロフィールの確認もお願い致します(^-^)





■購入元



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・ストア商品の鑑定済商品です。





■お品物



DANTON ダントン

ロングコート ピーコート ジャケット

黒 レザーボタン 2way フード取り外し可





■状態



特に目立つシミやスレ、破れも無く、綺麗なお品物で、まだまだ沢山ご着用頂けます

＼(^-^)／



☆あくまでUsed(古着)のお品物になりますので、ご理解の程よろしくお願いします。



★写真にてご確認お願いします(^-^)





◆カラー ブラック系





◆素材 写真参照





○サイズ



着丈 82cm

肩幅 40cm

身幅 48cm

袖丈 54cm



⚠平置き実寸

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



尚、着画はごめんなさい(^o^;)







〇配送について(送料は無料)



基本的には保証と匿名性が確保された

メルカリ便での発送となります。









管理番号：s/60114202/0924/8 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】DANTON

ロングコート

ウールモッサ

牛革ボタン

ブラック系

34