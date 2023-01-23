『✨少し訳あり新品✨nop de nodゆったり目お洒落な大人女子バイカラーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 13時 24分に出品され03月13日 13時 24分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⭐️nop de nod 定価22,000円

バイカラーロングコートお安く出品。

2024年購入後自宅保管。

少し訳ありも新品。タグなし。



⭐️訳あり箇所

後ろ襟元縫製ミスによる数ミリの

タックができています。

ほとんど目立たずご着用には

何ら問題ありません。（写真8枚目）



⭐️寸法 M

・着丈→113㎝（肩から）

・袖下幅→63㎝

・スソ幅→76㎝

・袖幅→21-27㎝

※平置き寸法です。

ゆったり目にに作られている為

L sizeの方もご着用頂ける商品です。



⭐️その他

・ポケット二つ



⭐️カラー

ブルーグレー×濃いグレー



⭐️ ・フォロー割 対象商品

全品5%OFF（ご新規様）

全品10%OFF（リピーター様）



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⭐️汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ノップドゥノッド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ✨少し訳あり新品✨nop

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nodゆったり目お洒落な大人女子バイカラーコート