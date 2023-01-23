『★モンクレール GUI ライトダウンベスト 1 ブラック★美品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 00時 09分に出品され03月08日 00時 09分に終了予定です。即決価格は22,338円に設定されています。現在946件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★モンクレール GUI ライトダウンベスト 1 ブラック★美品



★MONCLERの大定番人気

ダウンベストGUIです。



カラー:ブラック

サイズ:メンズ1

カラー：ブラック

付属品：画像参照ください





使用回数が少ないため状態は良いと思います。

薄くて軽いですが保温性は高いので

とても重宝します。



お気に入りでしたが

サイズオーバーのため出品いたします￼。



大定番で今後も流行を全く気にせず長くご愛用頂けるかと思います。



自宅保管の為、神経質な方はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★モンクレール GUI ライトダウンベスト 1 ブラック★美品