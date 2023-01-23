『Montura ダウンジャケット 赤/紺【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 17時 33分に出品され04月05日 17時 33分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

Montura は、洗練されたデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このダウンジャケットは、ブランドのアイコニックなスタイルを体現しています。



【機能性と快適さ】

ナイロン素材を使用しており、軽量でありながら保温性に優れています。着脱可能なフード付きデザインは、寒い季節に最適です。袖口には、ベルクロテープ付属。裾はコードストッパー付き

【スタイリッシュな色合い】

赤と濃紺のコントラストが際立ち、カジュアルなスタイルにもフォーマルなスタイルにも合わせやすい一着です。



- ブランド: Montura

- 色: 赤/紺

- 素材: ナイロン

- デザイン: フード付き

- スタイル: ダウンジャケット

- バックデザイン: シンプルなバックスタイル

Mサイズ表示ながら、実際はLサイズです



10年前に購入しました。

ご覧いただきありがとうございます。



カラー···レッド



カラー···レッド,ブルー



カラー···レッド



肩幅···52cm

身幅···55cm

着丈···67cm



素材(詰め物)···ダウン,フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンチュラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Montura

ダウンジャケット

赤/紺