『レンタルよりも安い? 新品未使用７５０幅 業務用グリドル鉄板焼きグリラー鉄板なし【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 13時 58分に出品され04月14日 13時 58分に終了予定です。即決価格は14,960円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 業務用の鉄板焼きグリラー、幅は75cm、プロパン用です

お支払い完了後、7-10日くらいで発送しています

連休前後や棚卸し期間はさらに日数がかかります



■特長

新品未使用、業務用なので頑丈な作りになっています

熟練の職人が一台一台入念に製作した業務用の鉄板焼き器になります

鉄板は付属しません

一般的に出回っている安いグリラーは本体の底板がなく熱が置台に伝わり危険です

材質によってはコゲや火災の原因になりますが、こちらの商品は底板があるので置台への影響が少なくとても安心です

それなのに、おそらく最安値だと思います



■安い理由

工場閑散期に大量発注しまとめて製作したからです

通常メッキ仕上げの箇所を自家塗装やスチール剥き出しにしてコストを抑えました



■利用シーン

模擬店、イベント、縁日、町内会、自治会、町おこし、納涼祭、B級グルメ、フェス、カーニバル、バーベキュー、納涼祭、運動会、桜祭り、七夕まつり、社内行事、展示会、合宿



■調理例

焼きそば、お好み焼き、フランクフルト、ステーキ、いか焼き、ホルモン焼き、牛串、広島焼き、焼うどん、モダン焼き、餃子



■寸法

幅75cm×奥行55cm×高さ15cm

重さ15kg



■送料

無料です！



■注意事項

鉄板は付いていません

製作時のスリキズサビや溶接あとが残っています

点火はマッチ、ライター等を使用してください

ガスホースは付属していません



メルカリ以外にも出品していまして、サイズ違いも含めてガスグリラーは今まで数百台の販売実績があります

検討よろしくお願いします



種類...キャンプ用バーナー 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: 新品、未使用

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新品未使用７５０幅

業務用グリドル鉄板焼きグリラー鉄板なし