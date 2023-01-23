『Louis Vuitton ルイヴィトン マフラー LV エセンシャル【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 00時 37分に出品され03月06日 00時 37分に終了予定です。即決価格は31,199円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用です。

付属品のラッピング箱をお求めの場合は、+800円となります。



アイコニックなモノグラム・パターンをフレッシュにアップデートした「マフラー・LV エセンシャル」。暖かいウールで精緻に織り上げ、「Louis Vuitton」シグネチャーやフリンジなどのディテールでフレッシュなひねりを加えました。ルイ・ヴィトンのスカーフ「レイキャビック」や「ロゴマニア」を彷彿させる新たなスタイルが、日常の装いをカジュアルに引き立てます。



186 x 34 cm

(幅 x 高さ)



素材：ウール 100%

ジャカード織り

モノグラム・パターン

Louis Vuittonシグネチャーの刺繍

フリンジ仕上げ



素材···ウール



カラー···グレー



柄・デザイン···プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Louis

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