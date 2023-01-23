『エルメス HERMES ツイリー ストーリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 20時 17分に出品され03月30日 20時 17分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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切り離したタグも保管しております。

2023ss

2023年8月購入。



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素人検品になりますので、ごくわずかなシミや汚れ、傷等の見落としは、ご容赦ください。



他にもツイリーを出品しております。



★即購入OK

★付属品は、写真の通り

★複数購入で割引き有

★宅急便コンパクトでの発送を予定しております。

★ペット、喫煙なし

★キャンセル、返品は、申し訳ありませんm(_ _)m



#エルメス

#HERMES

#ツイリー

#ストーリー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

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小物 タグ エルメス

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ツイリー

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