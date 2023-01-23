『美品 ヘレンカミンスキー カゴ ショルダーバッグ 肩掛け ラフィア トート【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 17時 42分に出品され03月13日 17時 42分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヘレンカミンスキー カゴショルダーバック 肩掛け ラフィア



高島屋のエストネーションで購入しました。

数回の使用なので、美品です。

これからの季節に活躍です。







ヘレンカミンスキー

HELEN KAMINSKI



▪️素材▪️

ラフィア 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘレンカミンスキー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 ヘレンカミンスキー カゴ ショルダーバッグ 肩掛け ラフィア トート